Москва, 5 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Следственный комитет России сформировал следственное управление в Донецке, сообщает 5 августа пресс-служба ведомства.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в состав управления вошли несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных городах Донбасса и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России зафиксирует новые преступления киевского режима против мирных жителей Донбасса.

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