Казань, , 11:25 — REGNUM В ковид-стационары Татарии госпитализированы за сутки 46 пациентов. Коронавирус выявили еще у 58 человек, накануне заболели 53 человека, сообщает 5 августа общероссийский оперативный штаб.

Больничная палата Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Татарии зарегистрирован 154 101 случай заражения коронавирусом, выздоровели 150 485 пациентов, скончались 1997 человек. За сутки выписали 17 пациентов, умер один человек.

ИА REGNUM ранее передавало, в Татарии провели более 6,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа.

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