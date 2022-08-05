Бишкек, 5 августа 2022, 11:24 — REGNUM В Киргизии наблюдается дефицит донорской крови. Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации сегодня, 5 августа.
Отмечается, что запасы крови для переливания, имевшиеся у Республиканского центра крови, практически исчерпаны. В частности, отсутствует кровь третьей группы с отрицательным резусом.
Из-за возникшего дефицита, который может привести гибели людей, сотрудники центра во главе с директором вынуждены были сами начать сдавать кровь.
Также в организации призывают всех киргизстанцев в возрасте старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний к сдаче крови, стать донорами.