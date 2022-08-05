Бишкек, 5 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Киргизии наблюдается дефицит донорской крови. Об этом сообщили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации сегодня, 5 августа.

Пресс-служба правительства Тверской области Доноры крови

Отмечается, что запасы крови для переливания, имевшиеся у Республиканского центра крови, практически исчерпаны. В частности, отсутствует кровь третьей группы с отрицательным резусом.

Из-за возникшего дефицита, который может привести гибели людей, сотрудники центра во главе с директором вынуждены были сами начать сдавать кровь.

Также в организации призывают всех киргизстанцев в возрасте старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний к сдаче крови, стать донорами.