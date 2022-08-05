Уфа, , 11:29 — REGNUM Бывшего заместителя главы администрации Октябрьского района г. Уфы обвинили в превышении полномочий и получении взятки. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в декабре 2020 и в сентябре 2021 года обвиняемый потребовал от двух предпринимателей, которые обратились с просьбой о получении разрешения на размещение на территории района торговых нестационарных павильонов, оказать материальную помощь в благоустройстве района путем перечисления в общей сложности 260 тысяч рублей на счет стороннего предприятия и гражданина.

В материалах дела указано, что обвиняемый пообещал взамен получение соответствующих разрешений для осуществления предпринимательской деятельности на территории Октябрьского района.

Следователи считают, что предприниматели перечислили требуемые суммы, после чего они получили письма за подписью обвиняемого с положительным решением по их вопросам.

По версии следствия, помимо этого, осенью 2021 фигурант уголовного дела потребовал от одного из вышеуказанных бизнесменов около 200 тысяч рублей за предоставление документа на право размещения нестационарного торгового объекта, а также за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности и общее покровительство по службе в его пользу.

В материалах дела указано, что предприниматель согласился и передал фигуранту уголовного дела две кофе-машины общая стоимость которых составила свыше 47 тысяч рублей.

Отмечается, что в декабре 2021 года обвиняемый был задержан при получении оставшейся части денежных средств в размере 150 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.