Черкесск, 5 августа 2022, 11:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту гибели двоих рабочих от удара электрическим током. Строители погибли 29 июля, выполняя работы на стройке в городе Черкесске. СК расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Из подробностей расследования известно, что в вечернее время суток работники выполняли монтажные работы по установке изделий из алюминия при строительстве склада. При этом на объекте не были соблюдены требования техники безопасности.
В настоящее время устанавливаются виновные в произошедшей трагедии, допрашиваются свидетели, изымается документация, проводятся необходимые экспертизы.
Читайте ранее в этом сюжете: На курганском заводе от удара током пострадали двое рабочих