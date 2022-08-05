Черкесск, 5 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту гибели двоих рабочих от удара электрическим током. Строители погибли 29 июля, выполняя работы на стройке в городе Черкесске. СК расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Из подробностей расследования известно, что в вечернее время суток работники выполняли монтажные работы по установке изделий из алюминия при строительстве склада. При этом на объекте не были соблюдены требования техники безопасности.

«Двум мужчинам не были предоставлены необходимые условия для выполнения работ, вследствие чего они получили травматические повреждения в виде электрического удара. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются виновные в произошедшей трагедии, допрашиваются свидетели, изымается документация, проводятся необходимые экспертизы.