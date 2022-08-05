Ярославль, 5 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев объявил о первых назначениях по итогам кадрового проекта «Ярославский резерв». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Победители проекта «Ярославский резерв»

К работе приступят 16 победителей и финалистов конкурса. 12 из них — жители Ярославской области. В основном назначения произошли в органах власти.

Наиболее значимую должность получил Дмитрий Фомин, он утверждён в должности директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области. До этого он был и. о. директора департамента. Замдиректора Красноперекопского психоневрологического интерната Полина Фёдорова станет советником зампреда правительства Ларисы Андреевой. Советником руководителя представительства области при Правительстве РФ станет жительница Московской области Анастасия Комарова.

Часть новых назначений произошла и в местных органах власти. Например, специалист Дворца молодёжи Илья Шмаков станет замначальника управления по молодёжной политике мэрии Ярославля.

Есть назначения и в принадлежащих правительству области предприятиях. Так бизнесмен Станислав Трубачов назначен на должность замдиректора мосторемонтного строительного участка АО «Ярдормост».

Один из финалистов конкурса получил назначение в частную компанию. Жительница Пензы Дарья Багаева станет руководителем проектов департамента продаж компании ПСМ.

Региональные власти обещают, что это лишь первая волна назначений по итогам «Ярославского резерва». Процесс трудоустройства лучших участников продолжится.