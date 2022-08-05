Пекин, 5 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Во второй половине этого года индустрия общественного питания Китая, как ожидается, оправится от трудностей апреля и мая, связанных с COVID-19, при этом ряд гигантов общественного питания, включая Yum China и Starbucks, столкнулись с падением продаж во втором квартале этого года, сообщает 5 августа газета Global Times.

(сс) rob_rob2001 Продукция KFC

Yum! Brands, материнская компания KFC и Pizza Hut, опубликовала свои финансовые результаты за второй квартал 3 августа, показав, что операционная прибыль упала на 65% в годовом исчислении до $81 млн. Продажи KFC в том же магазине упали на 1% во втором квартале этого года по сравнению с 30%-м ростом годом ранее. Продажи компании на китайском рынке упали на 15%.

Продажи Pizza Hut снизились на 3% по сравнению с 10% ростом за аналогичный период предыдущего года. Продажи на китайском рынке снизились на 14%в годовом исчислении. В дополнение к Yum China Holdings, другие иностранные гиганты, такие как Starbucks и McDonald’s, также показали более слабые, чем ожидалось, финансовые показатели.

Starbucks объявила 2 августа, что во втором квартале ее выручка в Китае снизилась на 40% в годовом исчислении до $540 млн, а выручка от продаж в том же магазине упала на 44%.

«Финансовые отчеты гигантов общественного питания указывают на достижение дна во втором квартале. Во второй половине этого года начнется рост, поскольку пандемия по всей стране была взята под эффективный контроль», — заявил Global Times директор Института финансов и ценных бумаг Уханьского университета науки и технологий Дун Дэнсинь .

Несмотря на снижение продаж, эти иностранные фирмы по-прежнему видят потенциал на крупном потребительском рынке Китая. Платформа thecover.cn сообщает, что в этом году KFC открыла 342 новых магазина в Китае, в то время как McDonald’s планирует заиметь в общей сложности 4500 ресторанов.

Дун добавил, что эти гиганты общепита также должны внедрить инновации в свою бизнес-модель, поскольку в ресторанах местных брендов уже появляются продукты, которые лучше соответствуют китайским вкусам и обладают высокой конкурентоспособностью на рынке страны.

Данные Национального бюро статистики КНР показали, что в первой половине 2022 года общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае составил 21,0 трлн юаней ($3,1 трлн), что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка ресторанов составила 2,0 трлн юаней, снизившись на 7,7%.

Центральные и местные органы власти усилили поддержку пострадавших отраслей промышленности с помощью таких мер, как раздача потребительских талонов. Дун считает, что во второй половине года общий объем розничных продаж потребительских товаров в стране быстро восстановится, а рост составит около 4,5%.