Сочи, Краснодарский край, , 11:22 — REGNUM Пилотный проект комбинированных перевозок пассажиров из Москвы через Сочи в Анапу и Краснодар стартовал 5 августа, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.

«Ласточка» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пилотный проект запущен «Федеральной пассажирской компанией» и «Аэрофлотом» и предполагает возможность для пассажиров добираться в города Кубани в новом формате — «самолет + поезд». В этом случае комбинированный билет бронируется через единый заказ и в рамках одного транспортного узла. На данный моент одним заказом можно оформить авиабилет по маршруту Москва — Сочи и билет на скорый поезд «Ласточка», который доставит пассажиров в Краснодар, Анапу и ряд других населённых пунктов Кубани.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, поезд ежедневно отправляет от станции «Аэропорт Сочи» в 12:48 и прибывает в Анапу в 21:28, в обратном направлении — в 5:30 с прибытием в 13:39. Поезд останавливается в Адлере, Хосте, Сочи, Дагомысе, Лоо, Лазаревской, Туапсе, Горячем Ключе, Краснодаре и Анапе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля решением Росавиации действует временный запрет на полёты в аэропорты 11 городов центра и Юга России. В Краснодарском крае закрыты аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика. Аэропорт Сочи работает в режиме транспортного хаба.