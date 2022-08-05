Джакарта, , 11:21 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен коснулся вопроса напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем во время встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Камбодже, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

На двусторонней встрече с Ретно Марсуди госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать придерживаться принципа одного Китая.

«Я хочу поговорить о недавней активности на Тайване, потому что я знаю, что люди думают об этом. Соединенные Штаты по-прежнему неизменно заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил Энтони Блинкен.

На встрече с Блинкеном министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что для Индонезии и АСЕАН очень важно установить конкретное сотрудничество с партнерами, включая США, которое является взаимовыгодным и может способствовать миру, стабильности и процветанию в Индо- Тихий океан.

«Министр иностранных дел Блинкен, коллеги, в эти трудные времена миру нужны мудрость и ответственность всех лидеров, всех нас за обеспечение мира и стабильности», — призвала Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к развитию конкретного партнерства между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе.

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