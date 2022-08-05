Сеул, , 11:24 — REGNUM 4 августа в 19:08 (5 августа 02:08 по мск) с мыса Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета Falcon 9 с первым южнокорейским лунным орбитальным аппаратом. Об этом сообщает Yonhap News.

Луна

Сообщается, что через 40 минут после старта аппарат «Данури» отделился от ракеты и направился по низкоэнергетической, экономичной баллистической лунной траектории (BLT) к Луне.

Через час после запуска состоялся первый сеанс связи с орбитальным аппаратом. В настоящее время Центр управления полётами при Корейском институте аэрокосмических исследований анализирует данные, полученные с аппарата.

Напомним, что в течение года аппарат будет выполнять ряд задач, включая наблюдение за лунной активностью, поиск потенциальных посадочных площадок для будущих миссий и проверку космических интернет-технологий.

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