Донецк, , 11:30 — REGNUM Украинские военные обстреляли больницу № 17 в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин 5 августа в своём телеграм-канале.

Последствия обстрела в Донецке Юрий Пущаев © ИА REGNUM

«По предварительным данным, под обстрелом больница №17 в Куйбышевском районе Донецка, имеются пострадавшие», — написал мэр.

Данные уточняются, добавил Кулемзин.

Мэр сообщил также, что пострадавшие есть в Петровском районе, также атакованном украинскими войсками. Ранены женщина и ребёнок 2010 года рождения.

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