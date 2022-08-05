Оренбург, , 11:19 — REGNUM В Оренбургской области полиция завершила расследование резонансного уголовного дела о крупном хищении углеводородного сырья. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Напомним, задержания подозреваемых прошли в феврале 2020 года. Оперативные мероприятия осуществлялись при содействии сотрудников ФСБ, а также служб корпоративной безопасности компаний «Газпром добыча Оренбург» и «Оренбургнефть».

«По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год двое мужчин создали преступное сообщество. В противоправную деятельность они вовлекли не менее 12 сообщников, которые добровольно вошли в состав криминальной организации и участвовали в хищениях нефти на территории Переволоцкого и Оренбургского районов Оренбургской области», — сказала Ирина Волк.

Выявлены две незаконные врезки. В районе 383-го километра федеральной трассы М-5 «Урал» краденная нефть поступала по спрятанным нефтепроводам емкости, находившиеся под землёй, а затем вывозилась грузовиками. Вторая врезка была сделана в районе 26-го километра трассы Оренбург — Самара, откуда нефтепродукт поступал на переработку на нелегальный мини-завод и последующую реализацию.

Ущерб энергетическим компаниям оценили в 300 млн рублей. В настоящее время на имущество фигурантов наложен арест.

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