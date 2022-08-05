Баку, , 11:19 — REGNUM В попытках обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе обвинило Вооружённые силы (ВС) Армении минобороны Азербайджана. Об этом 5 августа говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении утверждается, что за последние 24 часа с армянской стороны 12 раз были стреляны позиции армии Азербайджана.

«Три из них произошли в результате обстрела с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Нариманлы и Зяркенд Басаркечарского (Варденисского — ред.) района на азербайджано-армянской государственной границе, позиций азербайджанской армии в направлениях Кельбаджарского и Лачинского районов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что остальные девять случаев, это обстрелы из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанских ВС в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов (Нагорный Карабах) с армянской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обострение конфликта в Нагорном Карабахе обсудил президент Франции Эммануэль Макрон со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.