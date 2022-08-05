* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:19 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наконец-то отреагировали на заявление США об убийстве в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

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Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не располагал информацией о пребывании аз-Завахири в Кабуле.

Муджахид добавил, что Афганистан не представляет опасности ни для одной страны, в том числе для США. Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы выполнять соглашение в Дохе, и призвал контрагентов прекратить нарушение указанных соглашений.

Он ещё раз осудил нападение США на Кабул как нарушение воздушного пространства Афганистана и положений международного права.

Муджахид сообщил, что руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказало органам следствия и разведслужбе провести всестороннее и серьёзное расследование этого вопроса. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили, что последствия таких атак лягут на плечи США.

Советник по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по мнению Вашингтона, высокопоставленные члены «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) знали о том, что аз-Завахири находится в Кабуле. Однако США обвиняют всех талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нарушении соглашения в Дохе.

Напомним, в рамках соглашения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали США, что разорвут связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не позволят террористическим группировкам действовать в Афганистане.