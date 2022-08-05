Красногорск, 5 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Московской области с 1 сентября 2022 года в рамках федеральной программы «Земский учитель» в школы придут работать 30 педагогов, сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

ИА REGNUM Учителя

Перед назначением учителя прошли конкурсный отбор. После начала работы в школах находящиеся в сельской местности и малых городах Подмосковья, до конца октября земские учителя получат по 1 млн рублей.

В 2022 году в Подмосковье приехали работать педагоги из Забайкальского, Пермского, Красноярского краев и др. Земские учителя появятся в 26 городских округах.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 сентября 2022 года на территории Подмосковья планируется открыть не менее 12 новых школ.

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