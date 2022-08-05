Пенза, 5 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Пензенской области за сутки выявили 66 новых носителей коронавируса. Соответствующие данные публикует 5 августа общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Всего по области зарегистрировано 189 427 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели с начала пандемии 182 625 человек, из них за сутки выписали 12 пациентов.

В региональные ковид-стационары 4 августа госпитализировали 16 человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5999 человек, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в количестве 50 тыс. комплектов доставлена в Пензенскую область.

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