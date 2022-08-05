Бухарест, 5 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Жительница уезда Васлуй на северо-востоке Румынии избила и провела «гражданский арест» мужчины, ворвавшегося в ее частный дом. Об этом 5 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

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Как утверждают правоохранители, парадоксальность ситуации заключается в том, что хозяйке дома на момент попытки ограбления исполнилось 82 года. При этом женщина не только нанесла незваному гостю тяжкие телесные повреждения, но и, заковав его в наручники, доставила в местный полицейский участок.

Таким образом, согласно румынским законам, был проведен «гражданский арест».

По некоторым данным, потенциальная жертва неудавшегося нападения ранее работала в структурах госбезопасности Румынии.