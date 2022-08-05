Екатеринбург, 5 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Свердловской области регистрируется всплеск количества ДТП. Об этом 5 августа сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

За последние две недели их число возросло на 15%. Резко выросло и количество пострадавших. При этом число ДТП с участием детей увеличилось на 44%.

Всего за две недели в регионе случилось 96 ДТП. Восемь человек погибли, среди них один ребёнок. Ещё 120, в том числе 23 ребёнка, выжили, но получили травмы.