Тайбэй, , 14:27 — REGNUM Американцы подталкивают власти Тайваня к провозглашению независимости от Китая, что неминуемо приведёт к войне. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский.

Военные учения в Тайване 總統府

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«Если власти Тайваня провозгласят независимость от Китая, Пекин немедленно начнет военную операцию», — заявил эксперт.

Именно к этому, к провозглашению суверенитета, отложению от Поднебесной подталкивают все эти «пелосиобразные» западные деятели, уверен Тавровский.

«Если это произойдёт, это немедленно приведёт к войне, гражданской войне одной части китайской нации против другой. Последний раз такая война шла в 1946—1949 году и закончилась победой Компартии и бегством партии Гоминьдан на Тайвань» — заключил писатель.

Напомним, что на Тайвань прибыла с визитом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что вызвало напряженность между странами и поставила их на грань военного конфликта.