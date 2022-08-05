Москва, , 11:14 — REGNUM Денежно-кредитная политика турецких властей окажется хорошим уроком для Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию о том, что инфляция в Турции в июле 2022 года достигла почти 80%.

Инфляция Pixabay.com

«Результаты «турецкого эксперимента» повлияют и на экономику России, — убежден Пальченко. – [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган де-факто расправился с независимостью ЦБ Турции и навязал ему свою денежно-кредитную политику, суть которой проста — отказаться от таргетирования инфляции (и вообще не обращать на неё внимания), снижать ставку настолько, насколько возможно, давать максимальные льготы иностранному капиталу. Всё это имеет целью максимально развивать производство внутри своей страны. По итогам 2021 года при инфляции примерно 36% мы видим рост экономики в долларовом исчислении. Можно сказать, что эксперимент Эрдогана пока что успешен. В 2022 году ситуация иная, западная экономика в кризисе, соответственно был неизбежен отток капитала в «тихие гавани», и это закономерно должно было привести к усилению инфляции, что и произошло».

Тем не менее, как полагает Пальченко, выводы делать рано, и есть смысл дождаться конца года и посмотреть на годовую динамику ВВП Турции в долларах по паритету покупательной способности.

«Если спад ВВП будет ниже, чем у западных стран, то можно будет говорить об успешности эксперимента, — сказал предприниматель. — И в этом случае ЦБ России будет сложно оправдываться за свою ДКП. Примером Турции, не обладающей, в отличие от России, своим сырьем (да и много чем ещё), сделавшей ставку на реальный рост экономики, не обращая внимания на инфляцию, нельзя будет пренебречь. Возможно, что после этого высшее руководство России поймёт, что именно ЦБ ответственен за отсутствие реального роста экономики все эти годы, перестанет ему доверять и что-то изменит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что инфляция в Турции продолжит ускоряться и может пройти еще несколько месяцев, пока она не достигнет пика.

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