Хабаровск, , 11:14 — REGNUM В хабаровском арбитраже во второй половине августа 2022 года будут рассмотрены два банкротных иска фонда развития территорий, поданные к региональным застройщикам — ООО «Аметист» и ООО «Томари-Оро». Обе компании будут банкротить с применением правил параграфа 7 главы IX закона «О несостоятельности (банкротстве)» (банкротство застройщиков), передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Оба дела инициированы в середине июля 2022 года.

Иск к компании «Аметист» рассмотрят 18 августа, а к «Томари-Оро» — 25 августа 2022 года. Для ответчиков арбитражные управляющие предложены из числа членов Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Напомним, также от фонда иски о несостоятельности получили томский и омский жилищно-строительные кооперативы.