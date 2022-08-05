Федеральный фонд банкротит хабаровских застройщиков долгостроев
Хабаровск, 5 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В хабаровском арбитраже во второй половине августа 2022 года будут рассмотрены два банкротных иска фонда развития территорий, поданные к региональным застройщикам — ООО «Аметист» и ООО «Томари-Оро». Обе компании будут банкротить с применением правил параграфа 7 главы IX закона «О несостоятельности (банкротстве)» (банкротство застройщиков), передаёт ИА REGNUM.
Оба дела инициированы в середине июля 2022 года.
Иск к компании «Аметист» рассмотрят 18 августа, а к «Томари-Оро» — 25 августа 2022 года. Для ответчиков арбитражные управляющие предложены из числа членов Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
Справка: ООО «Томари-Оро» зарегистрировано в апреле 2007 года, владелец — Андрей Кужейкин. 1 августа 2022 года по компании регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Общество числится застройщиком группы трёхэтажных 48-квартирных жилых домов (1 и 2 очередь) в с. Матвеевка — квартал «Кленовый». Компания «Аметист» работает на строительном рынке с 2015 года, владелец — обанкроченное ООО «Техмонтаж». В единой информсистеме жилищного строительства ООО «Аметист» числится частью группы «Грант» и фигурирует как застройщик двух проблемных домов — в переулке Санитарный в Хабаровске.
Напомним, также от фонда иски о несостоятельности получили томский и омский жилищно-строительные кооперативы.