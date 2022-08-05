Лондон, 5 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Британский актёр Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный по сериалу «Очень странные дела», анонсировал выход авторских песен. Об этом сообщил портал NME 4 августа.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Джейми Кэмпбелл Бауэр в роли Один/Векны/Генри

По словам артиста, 12 августа 2022 года он планирует представить новый сингл под названием I Am, а немного позднее выйдет одноимённый альбом. Бауэр также отметил, что на создание музыкальных композиций его вдохновляют роли в кино.

Ранее стало известно, что авторы «Очень странных дел» начали работать над сценарием для пятого сезона шоу. Ожидается, что съёмки сериала начнутся в начале 2023 года.