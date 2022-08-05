Степанакерт, , 11:11 — REGNUM Министерство обороны Нагорного Карабаха опровергает обвинения Баку стороны в том, что позиции вооружённых сил Азербайджана обстреливались в течение последних суток. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба карабахского военного ведомства.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сообщение о том, что подразделения армии обороны Арцаха девять раз нарушили режим прекращения огня с применением снайперских винтовок и стрелкового оружия разного калибра, является очередной дезинформацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это с азербайджанской стороны систематически нарушают режим прекращения огня. При этом в карабахском минобороны отмечают, что обстановка в регионе сохраняется напряжённой, но относительно стабильной.

Напомним, ранее в Азербайджане обвинили Нагорный Карабах в 12-и обстрелах.

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