Саратов, 5 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 5 августа зарегистрировано 257 217 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболел 91 человек, накануне выявили 87 инфицированных. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

Pixabay.com Больница

Выздоровел за время пандемии 250 501 пациент, за сутки — 70 человек.

В больницы 4 августа доставили 17 ковид-пациентов.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 6001 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее передавало, в Москве около 30% пациентов, переболевших легкой формой COVID-19 стали видеть более яркие сны, чем до заражения коронавирусом. Подобные последствия от COVID-19 находят свое подтверждение и за пределами России.

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