Махачкала, 5 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Дагестане летом текущего года смогут отдохнуть в детских лагерях отдыха 23,7 тыс. детей. Это почти на 27% больше, чем в 2021 году, когда предоставить путевки смогли для 18 тыс. школьников. Всего летом 2022 года примут детей на отдых 122 лагеря республики. Их число также выросло по сравнению с прошлым годом, когда для школьников работали 80 летних лагерей отдыха.

40.мвд.рф В летнем детском лагере отдыха

«Этим летом к работе приступили 122 лагеря. С начала сезона здесь уже отдохнули 23,7 тыс. дагестанских детей. Третья, завершающая кампанию, смена продлится до 16 августа и охватит еще 7000 человек», — сообщил министр образования и науки республики Яхья Бучаев.

При этом, как было отмечено в ходе совещания по вопросам оздоровительной летней кампании детей в 2022 году, путевки во все виды оздоровительных организаций выделялись семьям детей бесплатно.

Ранее сообщалось, что на летний отдых детей в 2022 году власти Дагестана направили на 50% больше средств, чем в 2021 году.