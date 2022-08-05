Екатеринбург, 5 августа 2022, 11:10 — REGNUM Уровень потребительской активности в России остаётся невысоким, однако выравнивается. Об этом заявил на совещании в Екатеринбурге глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«Меры, которые запущены, работают. Снижение ЦБ ключевой ставки также оживляет экономику», — цитирует его Накануне. Ru.
Чиновник добавил, что не стоит драматизировать ситуацию с безработицей. На поддержку предприятий выделено много средств. «Уральский округ — в общестрановых трендах», — добавил Решетников.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа чиновник посещает Екатеринбург.
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