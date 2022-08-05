Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM Уровень потребительской активности в России остаётся невысоким, однако выравнивается. Об этом заявил на совещании в Екатеринбурге глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Меры, которые запущены, работают. Снижение ЦБ ключевой ставки также оживляет экономику», — цитирует его Накануне. Ru.

Чиновник добавил, что не стоит драматизировать ситуацию с безработицей. На поддержку предприятий выделено много средств. «Уральский округ — в общестрановых трендах», — добавил Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа чиновник посещает Екатеринбург.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральский полпред признал снижение экономических показателей