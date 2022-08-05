Благовещенский район, Амурская область, 5 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. На заседании совета депутатов Благовещенского района было принято решение сохранить должность руководителя муниципалитета за Евгением Седых, которого обвиняют в халатности. Требование прокуратуры отправить его в отставку не было удовлетворено народными избранниками, сообщила 5 августа «Амурская правда «.

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Представление прокуратуры даже не стали рассматривать, сочтя, что оснований для отставки главы района нет. За отклонение требования представителя надзорного ведомства выступило большинство депутатов.

«На основании утвержденного Советом порядка, отставка возможна только по инициативе самих народных избранников, а также по инициативе губернатора Амурской области. Ни одного из этих оснований у нас нет, поэтому представление прокурора отклонено. Основанием его представления является конфликт интересов — это тоже еще не доказано судом», — отметили в представительном органе Благовещенского района.

Как сообщало ИА REGNUM, главу района Евгения Седых обвиняют в незаконной продаже принадлежащего муниципалитету участка частному лицу. Ущерб бюджету от его действий оценили в более, чем в 13,9 млн рублей.