Кандагар, Афганистан, , 11:08 — REGNUM В афганской провинции Кандагар в результате взрыва ручной гранаты ранения получили четыре женщины и ребёнок. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Граната Stanislav S. Yanchenko

Источники уточнили, что члены этой семьи являются жителями уезда Дехравуд провинции Урузган. По их словам, граната была брошена неизвестными лицами в дом в районе «Хаким Сахиб» 12-го округа безопасности города Кандагар вечером 4 августа.

Предположительно, мотивом инцидента стала личная неприязнь.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.