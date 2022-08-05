Кандагар, Афганистан, 5 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В афганской провинции Кандагар в результате взрыва ручной гранаты ранения получили четыре женщины и ребёнок. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Stanislav S. Yanchenko Граната

Источники уточнили, что члены этой семьи являются жителями уезда Дехравуд провинции Урузган. По их словам, граната была брошена неизвестными лицами в дом в районе «Хаким Сахиб» 12-го округа безопасности города Кандагар вечером 4 августа.

Предположительно, мотивом инцидента стала личная неприязнь.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.