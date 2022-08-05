Токио, , 11:08 — REGNUM Манга Kaijuu 8-gou («Кайдзю № 8») от японского издателя Shueisha получит аниме-адаптацию. Анонс состоялся на странице проекта в Twitter.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Аниме расскажет историю персонажа Рено Итикава, который получил способность превращаться в огромного монстра «кайдзю». Ему предстоит изменить свою жизнь, и достичь всего, чего хотел.

Напомним, что манга «Кайдзю № 8» написана и проиллюстрирована автором Наоей Мацумото. Она публикуется с июля 2020 года.

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