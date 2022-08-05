Тайбэй, 5 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Отношения между Китаем и Россией в контексте конфликта между КНР и США не претерпят существенных изменений. Об этом в интервьюИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский.

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«Наши отношения с Китаем являются отношениями стратегического партнерства. И они развиваются одновременно по правилам арифметики и по правилам высшей математики», — заявил писатель.

По правилам арифметики — это торговля, какие-то претензии, кто-то самолёт не хочет строить, а кто-то наоборот — побольше нефти купить, и подешевле, и т.д., пояснил Тавровский.

Есть еще высшая математика — это национальные интересы двух стран в условиях холодной войны. С точки зрения этой «высшей математики» ничего не меняется. Китайцы не рассчитывали на нашу помощь в этом кризисе, точно так же, как мы не рассчитывали на их помощь в украинском кризисе, полагает писатель.

«Не думаю, что вся ситуация с Пелоси окажет влияние на наши с Китаем отношения. Мы выполнили всё, что полагается сделать партнёру: опубликовали заявление МИД, высказал свою позицию наш парламент, прокитайскую позицию заняли наши влиятельные СМИ. Китаю больше ничего, собственно, и не нужно. С Тайванем они способны разобраться самостоятельно, а до серьезного конфликта с США дело ещё не дошло. Вот когда дойдет, тогда, в соответствии с теорией Лобачевского, параллельные прямые в бесконечности пересекутся» — заключил Тавровский.

Напомним, что вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань между Китаем и США разгорелся конфликт.