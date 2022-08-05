Лондон, 5 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Борьба между Азией и Европой за обеспечение поставок газа переходит на новую ступень, повышая риск дальнейшего скачка цен, который может подлить масла в огонь глобальной инфляции, сообщает 5 августа Financial Times.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

Япония и Южная Корея, второй и третий по величине импортеры сжиженного природного газа в мире, стремятся обеспечить поставки на зимние месяцы, опасаясь, что поставщики переключатся на Европу по мере роста спроса.

Конкуренции со стороны Азии усиливается в то время, когда СПГ пользуется большим спросом, поскольку Европа пытается заменить российский трубопроводный газ. Цены на природный газ в Европе уже выросли почти в пять раз за год, что привело к резкому увеличению стоимости энергии для потребителей.

«Мы наблюдаем некоторую борьбу за обеспечение поставок СПГ до конца 2022 года и в 2023 году, — сказал FT главный исполнительный директор одной из газовых компаний в Азии и добавил, что соперничество началось раньше обычного. — Это еще не так сильно отразилось на ценообразовании, но это случится потом, потому что запоздалые покупатели окажут давление на цены».

У Японии и Южной Кореи «есть проблема энергетической безопасности. Они искренне обеспокоены тем, что произойдет в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, — считает Тоби Копсон, глава департамента торговли и консультаций в компании Trident LNG, занимающейся торговлей газом. — Я думаю, что в этом году и в первом квартале следующего года мы увидим постоянную конкуренцию со стороны [Европы и Азии] на рынке».

Азия долгое время была главным направлением для СПГ, а Китай, Япония и Южная Корея — тремя крупнейшими мировыми импортерами. Базовая цена в Азии чаще всего превышала европейскую.

Однако по причине растущего спроса базовая цена на газ в Европе сейчас значительно выше, чем в Азии, поскольку регион ищет замену российскому газу.

Более высокие цены в Европе означают, что у торговых компаний есть стимул отправлять грузы СПГ именно туда в расчете на более высокие прибыли. Разница в ценах настолько велика, что в некоторых случаях трейдеры, работающие по долгосрочным контрактам в Азии, могут разорвать существующие контракты, заплатить штрафы, но при этом остаться в плюсе при перепродаже в Европу.