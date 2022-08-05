Междуреченск, Кемеровская область, , 11:07 — REGNUM Глава Междуреченского городского округа Кемеровской области Владимир Чернов уверен, что в Донецкой Народной Республике всё будет в порядке. Об этом он сказал после знакомства с детьми из Горловки.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

«Ребята из Горловки, вы меня сразили наповал. Сначала, забравшись на вершину скалодрома «Звёздного»: до вас за все время его работы туда забирались лишь пара человек. Потом вы с лёгкостью дошли до Золотой долины Поднебесных Зубьев: не каждый местный турист отваживается на такой марш-бросок. А в финале за минуту решили и вместо одной вершины Воинской славы посетили все: не дошли лишь до одной, но это уже не так важно», — написал Чернов в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбасс на летний отдых прибыли школьники из Горловки.

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