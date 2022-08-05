Калуга, 5 августа 2022, 13:22 — REGNUM В калужском Дворце спорта 4 августа губернатор Владислав Шапша и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов приветствовали участников шамотного турнира, посвященного приезду в областной центр международного гроссмейстера. Соревнования проводились среди юных шахматистов 2006 года рождения и моложе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Губернатор и международный гроссмейстер открыли шахматный турнир, сделав первые ходы на досках участников. Анатолий Карпов ответил на вопросы юных шахматистов.
Гроссмейстер Анатолий Карпов высоко оценил инициативу калужан по введению в школах преподавания шахмат.
В рамках турнира Владислав Шапша и Анатолий Карпов подарили шахматные часы представителям детских домов: Центру содействия семейному воспитанию им. В. Т. Попова и Центру содействия семейному воспитанию «Берега», вручили благодарственные грамоты — тренерам по шахматам из муниципальных районов.
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