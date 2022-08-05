Калуга, 5 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В калужском Дворце спорта 4 августа губернатор Владислав Шапша и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов приветствовали участников шамотного турнира, посвященного приезду в областной центр международного гроссмейстера. Соревнования проводились среди юных шахматистов 2006 года рождения и моложе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Владислав Шапша и Анатолий Карпов сделали первые ходы на шахматных досках участников турнира

Губернатор и международный гроссмейстер открыли шахматный турнир, сделав первые ходы на досках участников. Анатолий Карпов ответил на вопросы юных шахматистов.

«Сегодня в Калужской области шахматы преподаются как предмет дополнительного образования. Наверное, мы единственный регион в стране, где это сделано во всех школах без исключения», — подчеркнул он. Глава региона выразил надежду, что все юные шахматисты — участники турнира — смогут реализовать себя и в игре, и во взрослой жизни», — отметил Владислав Шапша.

Гроссмейстер Анатолий Карпов высоко оценил инициативу калужан по введению в школах преподавания шахмат.

«Это потрясающее достижение. Я понимаю, что не вчера эта инициатива началась. В России во многих регионах шахматы идут в школы. Но есть одна проблема — подготовка тренеров. Сейчас мы восстанавливаем систему подготовки преподавателей. И тогда мы будем решать уже другие задачи», — отметил Анатолий Карпов.

В рамках турнира Владислав Шапша и Анатолий Карпов подарили шахматные часы представителям детских домов: Центру содействия семейному воспитанию им. В. Т. Попова и Центру содействия семейному воспитанию «Берега», вручили благодарственные грамоты — тренерам по шахматам из муниципальных районов.