В Канашском районе Чувашии обнаружили крупную стихийную свалку
Чебоксары, 5 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Канашском районе Чувашии после вмешательства надзорных органов ликвидирована крупная свалка. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В ведомстве отмечают, что при проверке соблюдения закона в сфере обращения с отходами на территории Среднекибечского сельского поселения Канашского района выявлена несанкционированная свалка площадью около 4 тыс. кв. метров.
По данному факту главе администрации района внесено представление, по результатам рассмотрения которого стихийная свалка ликвидирована.
Как сообщало ИА REGNUM , в Ядринском районе Чувашии, где рекультивируется городская свалка, подрядчику объявлено предостережение из-за низких темпов работы. При этом приведённые данные об объёме выполненных работ расходятся с информацией минприроды Чувашии.
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