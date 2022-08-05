Чебоксары, 5 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Канашском районе Чувашии после вмешательства надзорных органов ликвидирована крупная свалка. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

https://epp.genproc.gov.ru/ Несанкционированная свалка в Канашском районе Чувашии

В ведомстве отмечают, что при проверке соблюдения закона в сфере обращения с отходами на территории Среднекибечского сельского поселения Канашского района выявлена несанкционированная свалка площадью около 4 тыс. кв. метров.

По данному факту главе администрации района внесено представление, по результатам рассмотрения которого стихийная свалка ликвидирована.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ядринском районе Чувашии, где рекультивируется городская свалка, подрядчику объявлено предостережение из-за низких темпов работы. При этом приведённые данные об объёме выполненных работ расходятся с информацией минприроды Чувашии.

Подробнее: Прокуратура обеспокоена низкими темпами рекультивации свалки в Чувашии