Ирвайн, США, 5 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Американский разработчик Blizzard Entertainment больше не будет проводить общедоступные бета-тестирования игры Overwatch 2. Заявление об этом сделал коммерческий директор компании Джон Спектор на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Overwatch

«Мы знаем, что игроки хотят погрузиться в игру и задают вопросы о возможности третьей общедоступной бета-версии. Хотя мы продолжим ежедневное внутреннее тестирование Overwatch 2, мы не планируем каких-либо дополнительных публичных бета-тестирований», — написал Спектор. Он также подчеркнул, что компания сосредоточена на доработке проекта, чтобы выпустить его в обещанные сроки.

Напомним, что Overwatch — это командная игра от первого лица в жанре шутер. Ее оценка на Metacritic составляет 91 балл из 100.