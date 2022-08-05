Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM В Екатеринбурге назначен новый директор Шарташского лесопарка. Должность занял Сергей Бондарев, сообщили журналистам в администрации парка.

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К работе Бондарев приступил 25 июля. До его назначения должность исполняющего обязанности директора лесопарка занимал Эдуард Минникеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий директор лесопарка Артур Зиганшин в марте 2022 года возглавил комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга.

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