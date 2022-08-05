Пекин, 5 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Китайские палеонтологи проанализировали окаменелости рыб, оставшиеся в древних слоях земной породы, и обнаружили, что бассейн реки Янцзы на юге Китая около 438 млн лет назад был океаном, который соединял этот регион с Таримским бассейном, который сейчас находится на засушливом северо-западе Китая, сообщает 5 августа газета Global Times.

Река Янцзы

Палеонтологи из Института палеонтологии позвоночных Китайской академии наук (CAS) за последние два десятилетия провели исследования почти в 50 уездах в 10 провинциях и регионах вдоль реки Янцзы, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая и собрали большое количество окаменелостей древних рыб.

Палеонтологи обнаружили, что Южно-Китайское море, примерно в сегодняшнем бассейне реки Янцзы, было морем около 438 млн лет назад в силурийский период. Согласно пресс-релизу института, опубликованному 4 августа, море было разделено на верхнюю часть Янцзы и нижнюю часть Янцзы, соединенные узким водным путем.

Таримский бассейн, расположенный примерно в 4000 км от нынешнего Синьцзяна, был тогда соединен с Южно-Китайским морем, судя по сходству древних рыб, обитавших в этих двух местах. Древняя береговая линия была идентифицирована по уникальному красному слою силурийского периода, который характеризуется мелкими породами пурпурно-красного, желтого и серо-зеленого цветов. Слой толще на границе древней суши и океана и тоньше глубоко внутри океана.

Индикаторным видом были галеаспиды, вымерший вид морских и пресноводных рыб без челюстей, которые поразительно похожи по уникальному красному слою. Их богатство в слоях силурийского периода и обширное распространение в разных регионах делают их идеальным видом для сравнения и реконструкции древних слоев.

Окаменелости также являются вескими доказательствами в поддержку теории дрейфа континентов. Окаменелости рыб, найденные в районе Бачу в Синьцзяне, очень похожи на те, что были найдены в Чансине провинции Чжэцзян на востоке Китая, и в Чаоху провинции Аньхой также на востоке. Эти виды рыб не мигрировали на большие расстояния, что позволяет предположить, что эти два района, разделенные сегодня 4000 км, принадлежали одному и тому же морскому дну более 400 млн лет назад. Плита Таримской впадины в то время находилась близко к экватору. Результаты исследования были опубликованы в 46-м томе журнала Stratigraphy.