Краснодар, 5 августа 2022, 11:04 — REGNUM Новые трамвайные линии планируется строить в Краснодаре — в тех районах, которые уже плотно застроены или развиваются. Об этом сообщил журналистам глава Краснодара Андрей Алексеенко, сообщили 5 августа в пресс-службе администрации краевой столицы.
Глава города уточнил, что на данный момент уже размещено предложение по заключению соглашения на строительство новых трамвайных линий. Новые участки планируется проложить в районы плотной застройки и в развивающиеся части города.
Закупка всех трамваев и строительство первого этапа трамвайной линии должна быть выполнена до 2026 года, уточнили в пресс-службе.
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о возможности строительства новой трамвайной линии в Краснодаре протяжённостью 35 км в рамках частной концессии.