Краснодар, , 11:04 — REGNUM Новые трамвайные линии планируется строить в Краснодаре — в тех районах, которые уже плотно застроены или развиваются. Об этом сообщил журналистам глава Краснодара Андрей Алексеенко, сообщили 5 августа в пресс-службе администрации краевой столицы.

Трамвай Пресс-служба администрации Краснодара

«Трамвай — самый точный вид транспорта в Краснодаре, поскольку он не стоит в пробках. С учетом того, что трамвайный парк обновляется еще на 100 вагонов, для города это будет серьезный прорыв в решении транспортной проблемы. Сегодня трамвайная сеть имеет 128 км путей, плюс будет построен 71 км, в итоге сеть составит почти 200 км трамвайных путей», — сказал Алексеенко.

Глава города уточнил, что на данный момент уже размещено предложение по заключению соглашения на строительство новых трамвайных линий. Новые участки планируется проложить в районы плотной застройки и в развивающиеся части города.

Закупка всех трамваев и строительство первого этапа трамвайной линии должна быть выполнена до 2026 года, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о возможности строительства новой трамвайной линии в Краснодаре протяжённостью 35 км в рамках частной концессии.