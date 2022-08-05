Москва, , 11:04 — REGNUM Не сумев дотянуться до уровня $25 тыс., который спугнул покупателей, биткоин (BTC) перешел к снижению и падал в течение семи дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но нужно отдать должное — откат от локальных максимумов выглядел планомерно и сдержанно, а котировки удержались над уровнем $22 тыс. Более того, сегодня, 5 августа, наблюдается отскок более чем на 1,5%, сопровождающийся сокращением недельных потерь.

Однако это не значит, что главная цифровая валюта вернулась на траекторию роста и подтвердила достижение дна.

Нынешнюю динамику можно расценить как неровную коррекцию со снижением волатильности, тогда как риск возобновления продаж остается высоким, как и уход ниже отметки $20 тыс.

Против более существенного и уверенного восстановления цифровой монеты говорит недавняя риторика чиновников ФРС США, которая звучит более агрессивно в сравнении с тоном Джерома Пауэлла в рамках недавнего заседания.

Представители Центробанка недвусмысленно намекают на продолжение агрессивного сворачивания стимулов, что вынуждает участников рынка отодвигать ожидания относительно сроков начала снижения ставок.

Рисковые активы наряду с криптовалютами ощущают некоторый дискомфорт от расхождения риторики, которая пополняет список факторов неопределенности.

Иными словами, признаков завершения криптовалютной зимы по-прежнему не наблюдается, хотя медвежий тренд в этот раз может оказаться не таким продолжительным и завершиться в перспективе ближайших 6-8 месяцев.

За это время BTC еще, вероятно, успеет нащупать дно на более низких уровнях под отметкой $17 тысяч», — считает эксперт.

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