Токио, , 11:02 — REGNUM Игра Soul Hackers 2 японского разработчика Atlus выйдет 26 августа 2022 года. Информация об этом появилась на странице студии в Twitter.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Игра станет доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и PC. Разработчик также рассказал, что Premium и Deluxe-версии игры будет включать в себя бонусную сюжетную арку и дополнительных персонажей.

Напомним, что Soul Hackers 2 расскажет о войне между «Ятагарасу» и «Обществом Фантомов», двумя противодействующими фракциями Призывателей Демонов. И о двух сверхъестественных существах Ринго и Фигу, которым предстоит спасти мир от апокалипсиса.

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