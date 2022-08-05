Донецк, , 11:02 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли пять человек. Об этом 28 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооружённых формирований Украины — ред.) за 4 августа 2022 года составляет 36 человек, в том числе 4 детей (6 погибли, 30 ранены)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за сутки по территории ДНР со стороны украинских нацистов было выпущено в общей сложности 434 различных боеприпаса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военкор Евгений Поддубный написал, что, обороняясь в Соледаре, ВСУ бьют по собственным оставленным и уже пристреленным позициям.