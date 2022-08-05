Ханты-Мансийск, 5 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Депутат из Югорска (ХМАО) Антон Пантин создал петицию с требованием отставки губернатора Югры Натальи Комаровой. За несколько часов под ней подписались более 200 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admhmao.ru Наталья Комарова

Парламентарий упрекает главу ХМАО в неграмотных и несвоевременных действиях борьбе с лесными пожарами.

«В связи с колоссальными последствиями пожаров жители ХМАО откровенно называют Комарову вредителем и даже врагом народа и в дружном порыве требуют ухода губернатора в отставку!» — утверждает Антон Пантин.

Депутат напоминает, что Наталья Комарова ввела режим ЧС в связи с пожарами 22 июля и уже 29 июля отменила его, объяснив это тем, что ситуация стабилизировалась. Однако площадь пожаров за это время значительно увеличилась. После критики в социальных сетях губернатор Комарова была вынуждена вновь ввести режим ЧС со 2 августа, но время было упущено безвозвратно, отмечает Пантин.

«В то время, как Югра горит синем пламенем, уничтожаются заповедники и люди задыхаются от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе, Наталья Владимировна позволяет себе развлекаться: танцевать на молодежном форуме и устанавливать памятники шишке», — упрекает главу Югры парламентарий.

По данным Авиалесоохраны площадь лесных пожаров в Югре на 5 августа достигла 40 426 га, днём ранее — 19 409 га. Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров требует решить вопрос о дальнейшем привлечении межрегиональных лесопожарных сил для тушения лесных пожаров в Югре.