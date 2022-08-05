Тайбэй, , 14:18 — REGNUM Нэнси Пелоси явно забежала вперёд в своём антикитайском демарше. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Существует «китайский», точнее «антикитайский» консенсус в Демократической партии, точно такой же консенсус существует и в Республиканской партии, а также и между двумя партиями, вместе взятыми», — заявил писатель.

Еще со времён Дональда Трампа началась холодная антикитайская война, решения антикитайского характера принимались практически единодушно обеими партиями, обеими палатами Конгресса, отметил китаевед.

«Пелоси в личных целях побежала впереди паровоза антикитайской политики, сильно переборщила. Она всё-такие третье лицо в системе власти, и делать сразу такой качественный негативный скачок в отношениях с Китаем американские элиты не планировали» — заключил Тавровский.

Напомним, что на фоне визита спикера нижней палаты американского парламента разгорелся конфликт между КНР и США.