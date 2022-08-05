Баку, , 11:01 — REGNUM Приграничные позиции вооружённых сил Азербайджана в Нагорном Карабахе за последние сутки были обстреляны 12 раз. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Три из них произошли в результате обстрела с позиций, расположенных в направлении населённых пунктов Нариманлы и Зяркенд Басаркечарского района на азербайджано-армянской государственной границе позиций азербайджанской армии в направлениях Кельбаджарского и Лачинского районов», — говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве сообщили, что были зафиксированы ещё девять «периодических обстрелов» из снайперского и других видов стрелкового оружия. Отмечается, что с азербайджанской стороны потерь нет, на все случаи обстрелов принимали «адекватные меры».

Напомним, ранее в минобороны Нагорного Карабаха сообщили, что в ночь на 5 августа азербайджанская сторона неоднократно нарушала режим тишины. С армянской стороны обошлось без жертв.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нагорном Карабахе сообщили о новых обстрелах со стороны Азербайджана