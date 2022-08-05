Биробиджан, 5 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2022 года из Еврейской АО отправлено на экспорт в Китай 1120 партий сои общим весом 34,832 тыс. тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном управлении Россельхознадзора.

ANDY ABIR ALAN Соя

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В прошлом году за аналогичный период в Китай экспортировали 1843 партии сои весом 49,683 тыс. тонн.

При этом отмечается, что все требования страны-импортера сельхозпроизводителями Еврейской АО выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский инвестор обещает создать в Еврейской автономии производство продукции из соевых бобов. Предполагается, что предприятие начнут возводить в 2023 году.